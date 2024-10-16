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حوادث

شاب يتخلص من حياته بالحبة القاتلة في الغربية

شاب يتخلص من حياته
شاب يتخلص من حياته في الغربية

لقي شاب في محافظة الغربية مصرعه اليوم الأربعاء، إثر تناول حبة الغلال السامة وذلك بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية.

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كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السنطة العام بوصول شاب يدعى "احمد ا.ع" مقيم بكفر سالم النحال مصابا بحالة إعياء شديدة ولفظ أنفاسه عقب وصوله متأثرا بإصابته.

وبالفحص الطبي وسؤال أسرته تبين أنه تناول حبة غلال سامة أنهت حياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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