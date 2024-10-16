محمد يوسف يكشف عن كواليس "مطعم الحبايب"

فاجأ الفنان محمد يوسف، جمهوره بصور من كواليس مسلسل "مطعم الحبايب" بعد مشاركته كضيف شرف خلال المسلسل الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية لأحمد مالك وهدى المفتي.

وعلق محمد يوسف على الصور قائلا: "كانوا يومين عسل مع كرو أجمل ما يكون بحبكم جدا".

مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه داخل المطبخ، ويتكون من 12 حلقة ويعرض كل خميس وجمعة وسبت.

يذكر أن محمد يوسف حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم "إلى ريما".

وكشف يوسف أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.