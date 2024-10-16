اخماد حريق بمخلفات زراعية شمال المنيا

أخمد فريق الحماية حريق نشب بمخلفات زراعية بجوار مدرسة كفر مهدي التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، دون أضرار بشرية

إخماد حريق بمخالفات زراعية بجوار إحدي مدارس المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمخلفات بجوار مدرسة كفر مهدي الابتدائية التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

إخماد الحريق ومنع امتداده لداخل المدرسة



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق ومنع امتداده لداخل المدرسة، دون وقوع أي خسائر بشرية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.