الخميس 17 أكتوبر 2024
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حوادث

بعد إصابة 22 شخصا، النيابة تعاين موقع حادث طريق الدائري الإقليمي تجاه الصحراوي

جزء من الحادث، فيتو
جزء من الحادث، فيتو

انتقل فريق من النيابة العامة لحادث تصادم 8 سيارات على طريق الدائري الإقليمي تجاه الصحراوي بنزلة الدريسة بني سلامة، وأمرت بانتداب فريق من المرور لإعداد تقرير واف عن سبب الحادث.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واعداد تقرير وافي عن ما جاء بها، للاستفادة منه في مجري التحقيقات.

وارتفع عدد مصابي حادث الطريق الدائري  الإقليمي  الي 22 مصاب الذي وقع بين 8 سيارات.

وضمت قائمة المصابين:محمد جلال، 34 سنة، سحجات وكدمات وكسر باليد.
كريم مجدي، 34 سنة، سحجات وكدمات.
مجدي محمد، 64 سنة، اشتباه ارتجاج وكسر ضلع.
أحمد فهمي، 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع وسحجات.
أماني محمد، 40 سنة، كدمات بالرأس.
نور محمد، 17 سنة، اشتباه كسر بالمشط.
ناهد أحمد، 24 سنة، كدمات متفرقة.
لمياء صفوت، 23 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسور بالساقين.
شهد محمد، 19 سنة، اضطراب بدرجة الوعي.
عبد الحميد كمال 56 عاما ما بعد الارتجاج
أحمد عبد المنصف 26 عاما كسر بالساق اليسرى
مينا عاطف 28 خلع بالكتف
محمد صلاح 27 عامًا كسر بالوجه
محمد عبدالرؤوف 48 سحجات وكدمات
محمد مصطفى 25 عاما جروج وسحجات
مريم إبراهيم 17 عاما اشتباه كسر بالعمود الفقري
فاطمة طاهر 32 عاما اشتباه كسر الساق الأيمن
إيمان سعيد 21 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى
منار محمد 21 عاما خلع بالكتف الأيمن
دعاء جلال 29 عاما اشتباه كسر بالساق اليسري
صفاء رجب 21 عامًا اشتباه كسر بالضلوع
كارم محمد 24 عامًا اشتباه بالكاحل الأيسر.


تعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم 8 سيارات على طريق الدائري الإقليمي تجاه الصحراوي بنزلة الدريسة بني سلامة، وعلي الفور  تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش المرور وقوات الشرطة الي مكان  الحادث.

وأسفر الحادث عن 22 مصابًا في حادث تصادم 8 سيارات من بينها 2 ميكروباص و3 سيارات نقل وربع نقل.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل 13 مصابا إلى مستشفى منوف  و9 مصابين إلى مستشفى اخري.

وتقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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النيابة العامة تصادم 8 سيارات الدائري الإقليمي تجاه الصحراوي

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