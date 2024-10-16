الخميس 17 أكتوبر 2024
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حوادث

بها عدة طعنات، العثور على جثة مجهولة بزراعي المنيا

العثور على جثة مجهولة
العثور على جثة مجهولة الهوية بها عدة طعنات بالمنيا

عثر أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، علي جثة مجهولة مصابة بعدة طعنات بالجسم بآلة حادة، تن نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة. 

العثور على جثة مجهولة الهوية بها عدة طعنات بالمنيا 


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثة مجهول الهوية ملقاة علي طريق فرعي بمصرف قرية الشيخ عطا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا وبها عدة طعنات باله حادة.

العثور على جثة مجهولة الهوية بها عدة طعنات في محافظة المنيا 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة مسجاة علي الأرض، ومصابة بطعنات متفرقة بالجسم، بآلة حادة.


تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقرر  المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي، لأعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلف البحث الجنائي بالتحري، وكشف ملابسات الحادث.

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