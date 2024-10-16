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أخبار مصر

تحذير من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على غرب البحر الأبيض المتوسط فى هذه الشواطئ "الإسكندرية، العلمين، مطروح"، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 17-10-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 17 - 10 - 2024


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس الغد

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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