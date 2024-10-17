الخميس 17 أكتوبر 2024
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حوادث

استجواب سيدة ألقت جثة رضيعتها في صندوق قمامة بالهرم

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تستجوب نيابة الجيزة سيدة إلقائها جثة رضيعتها داخل صندوق قمامة في منطقة الهرم، وعثر عليها الأهالي وبدورهم أبلغوا الشرطة، للوقوف علي أسباب الوفاة وملابساتها.

 

وكلفت النيابة بعرض جثة الطفل علي الطب الشرعي لتشريحها، وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، ثم التصريح بدفن الجثة.

 

العثور على جثة رضيعة في الهرم

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي، بعثورهم على جثة رضيعة داخل صندوق للقمامة في منطقة الهرم وبالكشف عليها تأكد وفاتها.

 

تم تشكيل فريق بحث بناء على تعليمات اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة وبمراجعة كاميرات المراقبة تم رصد إحدى السيدات خلال إلقائها للجثة في القمامة وتم القبض عليها.

 

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