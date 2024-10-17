الخميس 17 أكتوبر 2024
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لوسي: قاعده في بيتي 3 سنين مش لاقيه شغل.. وتركت الرقص قبل ما يتركني.. وبعض الراقصات بيعملوا حركات "عيب" ( حوار )

الفنانة لوسي, فيتو
الفنانة لوسي, فيتو

>> أنا مَعلمة بنت ذوات فى “فهد البطل”.. ولن أشارك فى الجزء الخامس من «المداح»
>> أى راقصة ممكن تتشهر فى 10 دقائق فى زمن السوشيال ميديا 
>> قررت اعتزال الرقص بإرادتي قبل أن يطالبنى الجمهور بالاعتزال
>> لا أحب أن أكون مثل بعض الفنانات اللاتى كن نجمات ثم فرطن بحق أنفسهن
>> بعض الراقصات ترتدين بدل لا تليق ومخالفة
>> لا أريد تكرار ما فعلته مريم فخر الدين ولا أحب تكرار أدواري


أكدت الفنانة لوسى أنها لن تظهر فى الجزء الخامس من مسلسل المداح، وكشفت عن شخصيتها فى مسلسل فهد البطل الذى تشارك به فى سباق رمضان 2025، وشددت على أنها لن ترقص مرة أخرى فى حفلات أو أفراح، كاشفة عن أسبابها فى كل ما سبق.
وانتقدت لوسى فى حوار مع فيتو أسلوب وأداء الجيل الجديد من الراقصات، واصفة إياه بـ»العيب»، مشيرة إلى أنهن يفعلن ذلك لبلوغ الشهرة والأضواء من أقصر طريق!
وقالت لوسي: إنها لن تجسد دور الجدَّة، ولن تقبل أن يتأخر اسمها على تترات الأعمال المشاركة فيها، ولن تكرر ما كررته مريم فخر الدين..التفاصيل فى نص هذا الحوار: 


*ما رأيك فى الراقصات حاليًا.. والرقص الشرقى بصفة عامة فى الوقت الحالي؟


لا أنكر أن هناك بعض الراقصات اللاتى يمتلكن مقومات فنية رائعة، ولكن لديهن إيماءات وحركات ليس لها علاقة بالرقص الشرقى نهائيًا من قريب أو بعيد، كما إن بعضهن يرتدى بدل رقص لا تليق ومخالفة.


*من المتعارف عليه أن كل راقصة تختار ما تريد من بدل الرقص؟


كل واحدة تختار ما تريد فى إطار القانون، لأن فلكلور الرقص الشرقى له معالم اعتدنا عليها، ولا يصح لأحد أن يقوم بتغييره لأى سبب، ولا يجوز لراقصة أن ترتدى وتفعل ما تشاء؛ وأى راقصة ممكن تتشهر فى 10 دقائق فى زمن السوشيال ميديا من خلال تقديم حركات غير لائقة، لأن هذا يندرج تحت وصف «العيب»!

*هل ترين أن للراقصة عمرا افتراضيا لابد أن تعتزل بعده؟


أنا أتحدث عن نفسي، حيث أترك الشيء قبل أن يتركني، وأنا قررت اعتزال الرقص بإرادتي، قبل أن يطالبنى الجمهور بالاعتزال، لأننى عمومًا لا أحب أن أكون مثل بعض الفنانات اللاتى كن نجمات، ثم فرطن فى حق أنفسهن، ووافقن على تجسيد أدوار الجدة، ورضين بأن تتأخر أسماؤهن على تترات الأعمال.
وأنا أجلس فى بيتى منذ 3 سنوات، لأننى لا أجد عملا يناسبني، ولا أحب مثلا أن أكرر ما فعلته مريم فخر الدين التى كانت يومًا ما نجمة كبيرة، ثم استسلمت فيما بعد لتقديم أدوار الجدة، وارتضت أن يتراجع اسمها على تترات الأفلام بعدما كانت “رقم 1 أو 2”.

*كيف تحضرين لشخصية المعلمة «فايزة الشبح» فى مسلسل “فهد البطل”؟


قرأت حتى الآن عددًا من الحلقات، ولكنى وجدت الشخصية مركبة بشكل كبير، فعندما أنوى تقديمها بلون معين أجد فى الشخصية نقاط قوة أكثر مع مرور الحلقات، فأقوم بتغيير تناولى للشخصية، لذا قررت أن انتظر حتى أنتهى من القراءة، لأحدد بعد ذلك ماذا أفعل.

*وماذا عن تفاصيل الشخصية التى تقدمينها خلال أحداث العمل؟


أقدم شخصية فايزة الشبح، وهى معلمة تعيش فى «شق التعبان»، ولديها مصنع رخام، والشخصية تعتبر من الشخصيات الرئيسية والمحورية فى العمل ككل.

*ماذا عن علاقتك بأحمد العوضى خلال أحداث العمل؟


العوضى يجسد شخصية فهد، ويعمل معى فى بداية الحلقات، ولى عداوة كبيرة معه خلال أحداث العمل، ومن الممكن أن تتغير هذه العداوة إلى محبة بعد ذلك، وحتى الآن لم أصل لنهاية الحلقات، كما ذكرت.

*ما سبب عدم تعاونك مع أسرة مسلسل المداح فى الجزء الخامس؟


شخصية هند بنت الأحمر من الشخصيات التى تقدم مرة واحدة فقط، ولا أحب تكرار الأدوار التى أقدمها، خاصة أن القائمين على العمل لم يستطيعوا الاستفادة جيدا من الشخصية التى أقدمها.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

 

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