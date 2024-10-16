المشدد 7 سنوات لعامل شرع في قتل نجل عمه لخلافات بينهما بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل نجل عمه لخلافات بينهما بمنطقة المرج

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل ونجل عمه بسبب خلافات بينهما، أطلق خلالها الاول طلقات من سلاح "خرطوش" تسبب في إصابة الأخير وتم إسعافه وتمكن الأهالي من القبض على المتهم وتسليمه للشرطة.



واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وحيازته للسلاح الناري، وأنه ارتكب جريمته لخلافات بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.