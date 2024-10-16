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فحص أكثر من 25 ألف طالب لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بالمنيا

اثناء فحص أكثر من
اثناء فحص أكثر من 25 ألف طالب بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن فحص 25,870 تلميذًا من طلاب المدارس الابتدائية في الريف، لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، وذلك على مدار أسبوع ضمن مبادرة “بداية جديدة لتنمية الإنسان”، التي أطلقها رئيس الجمهورية تأتي هذه الجهود تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وتهدف إلى تعزيز صحة الطلاب في هذه المرحلة الهامة.

فحص أكثر من 25 ألف طالب بالمنيا لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف طلاب الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي، وتشمل إجراء مسح طبي للكشف عن أمراض السمنة والتقزم الأنيميا. 

كما تضمنت الخدمات المقدمة في الحملة قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو التقزم، مضيفا أنه في حال اكتشاف أي حالة مرضية بين الطلاب، يتم تحويل الطفل لتلقي العلاج اللازم.
 

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