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ضبط 497 مخالفة في حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

ضبط 497 مخالفة في
ضبط 497 مخالفة في حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن ضبط 497 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة شملت المراكز والأحياء على مدار أربعة أيام متتالية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك. 

ضبط 497 مخالفة في حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق في المنيا

 

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين، لضمان مواجهة جميع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
 


ووجه اللواء كدواني بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات.
 


من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 415 مخالفة متعلقة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وغياب شهادات صحية وأدوات القياس، إلى جانب 82 مخالفة أخرى في الأسواق، تضمنت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وذبح خارج المجازر المعتمدة.
 

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