الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال

وزير الري مع وزير
وزير الري مع وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بالصومال
ads

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إبراهيم محمد علي نائب وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة


وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة فى مجال الموارد المائية والرى، ومن جانبه أعرب إبراهيم عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم ورغبة بلاده فى توطيد أواصر التعاون مع مصر فى كافة المجالات.

إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال


وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات  إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني فى مجالات تحسين عملية إدارة المياه، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر في حالة الجفاف والفيضان من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية.


وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الصومال لترشيح عدد من المتخصصين في مجال المياه للمشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe.

txt

وزير الري: مصر أطلقت مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء لتوفير التمويل اللازم

txt

وزير الري: مصر من أكثر الدول جفافًا ونعاني من ندرة مائية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور هاني سويلم هانى سويلم وزير الموارد المائية جمهورية الصومال دولة الصومال مصر والصومال وزير الموارد المائية والري وزير الرى

مواد متعلقة

الدكتور سويلم يشارك بفعاليات "منتدى الاستثمار في المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي"

وزير الري يتابع موقف مشروع تحديث تقنيات الري للمزارعين

وزير الري: التنسيق مع الكهرباء لضمان استقرار تغذية محطات رفع المياه

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

الطب البيطرى: إعدام 4 عجول وضبط 65 طن لحوم فاسدة وتحرير 1061 محضرًا

وزير الري يبحث مع سفيرة أمريكا التعاون في مجال الموارد المائية

وزير الري يؤكد أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لاستخدامات الشرب بدقة

وزير الري: حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

أحداث جسام وملحمة كبرى قادمة، تغريدة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية