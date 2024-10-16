استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إبراهيم محمد علي نائب وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة



وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع دولة الصومال الشقيقة فى مجال الموارد المائية والرى، ومن جانبه أعرب إبراهيم عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم ورغبة بلاده فى توطيد أواصر التعاون مع مصر فى كافة المجالات.

إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال



وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات إعداد مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني فى مجالات تحسين عملية إدارة المياه، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر في حالة الجفاف والفيضان من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، ومشروعات حصاد مياه الأمطار وإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية.



وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الصومال لترشيح عدد من المتخصصين في مجال المياه للمشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe.