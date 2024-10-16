الجنايات تواصل محاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين لأوروبا.. الجناة كونوا جماعة إجرامية بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد.. 100 ألف جنيه للشخص الواحد.. واستعملوا محررات مزورة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر جلسة محاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية والانضمام لجماعة إجرامية منظمة، وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في منطقة النزهة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، وإسلام عاشور.

100 ألف للشخص الواحد

وجاء في أمر احالة النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، قيام عاطف.ع، ومحمود. أ، بتهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم مقابل 100 ألف جنيه عن الشخص الواحد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ مالية بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية.

واشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دول أوروبا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى تلك الدول إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة اجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها على النحو المبين بالتحقيقات محل الاتهام الأول.

المتهمون استعملوا محررات مزورة

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المهاجرين للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد عميد شرطة مفتش بالإدارة العامة للهجرة الشرعية والإتجار بالبشر أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على بعض المواطنين أثناء استخلاص بعض الأوراق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير شرعية وتزوير تذاكر سفر.

عقوبة الاشتراك في الشبكات الإجرامية المنظمة

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقــل عن خمس سنـــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

٢ - إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

٣ - إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

٤ - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

٦ - إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

٧ - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة

٨ - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

٩ - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

١٠ - إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة