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حوادث

بعد قليل، استئناف بلوجر على حكم حبسها عام بتهمة الزنا

محاكمة متهم
محاكمة متهم

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بعد قليل، استئناف البلوجر (ع.أ) على حكم حبسها عاما بتهمة الزنا.

 

إخلاء سبيل بلوجر شهيرة بعد اتهامها بجريمة مخلة

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه زوجته «بلوجر»، تبلغ من العمر 30 سنة، بالزنا خلال فترة سفره للعمل خارج البلاد.

وقال زوج المتهمة، في محضر الشرطة، إنه سافر للخارج للعمل وبعودته فوجئ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته، ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله خارج البلاد، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.

 

وأحيل المحضر إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمة لمدة سنة في القضية، حكم حضوري، وتم القبض على المتهمة وترحيلها إلى السجن تنفيذا لقرار المحكمة.

 

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