الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تشن غارات على بلدتين جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا محيط بلدتي الطيبة والعديسة جنوبي لبنان.

مسيرة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية


وفي السياق ذاته أفاد مراسل الجزيرة بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارتين إسرائيليتين، إحداهما نفذت بمسيرة.

وأصدر جيش الاحتلال  الإسرائيلي أمر إخلاء لمبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، وزعم أنه هاجم وسائل قتالية إستراتيجية لحزب الله.

txt

نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان

txt

أستاذ علاقات دولية: حزب الله نجح في اختراق إسرائيل عسكريا واستخباراتيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية بيروت

مواد متعلقة

نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان

انفجارات ضخمة في صفد جراء اعتراض رشقة صواريخ كبيرة من لبنان (فيديو)

انفجار طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

أحداث جسام وملحمة كبرى قادمة، تغريدة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث أتوبيس الجلالة، حكم من مات وهو يطلب العلم 

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية