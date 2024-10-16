ميسي يوجه رسالة لجماهير الأرجنتين بشأن مشاركته في مونديال 2026

وجه الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، رسالة أمل لجماهير الأرجنتين بشأن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر لها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وشارك ميسي في فوز الأرجنتين علي بوليفيا 6-0، عندما سجل هاتريك وصنع هدفين في الانتصار الكبير في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

والتقى منتخبا الأرجنتين وبوليفيا على ملعب المونيمونتال في الأرجنتين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وظل الجمهور الأرجنتيني يردد اسم ميسي ويحتفي بنجمه الأسطوري على مدار المباراة، التي شهدت مستويات متميزة منه كما جرت العادة على مدار 20 عاما كاملا.



وقال ميسي لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة الأرجنتين وبوليفيا: "من الرائع أن نشعر بحب الجمهور هنا، تأثرت بسماعهم ينشدون اسمي".

وأضاف ميسي:"هذا ما يحفزني، أنا سعيد حيث أنا، رغم سني، عندما أكون هنا أشعر وكأنني طفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق".

وأتم: "سأواصل الاستمتاع بذلك ما دمت أشعر بأني حالتي جيدة، ويمكنني اللعب كما أريد".

ميسي يحتفل في يونيو المقبل بعيد ميلاده الـ38، وسط مخاوف من اعتزاله اللعب على المستوى الدولي قبل نهائيات كأس العالم 2026، لكن تصريحاته بعد الانتصار على بوليفيا تفتح الباب واسعا أمام مشاركته في المونديال المرتقب.

وأنهى ميسي عقدته مع كأس العالم عندما سجل 7 أهداف وصنع 3 ولعب الدور الأبرز في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب في نسخة قطر 2022.