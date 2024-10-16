الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هآرتس: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه صواريخ كافية لإحداث ضرر كبير بإسرائيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن  مصادر إسرائيلية أكدت أن حزب الله اللبناني بدأ ترميم وحداته القتالية في الصفوف الأولى للمواجهة مع إسرائيل، ولديه صواريخ كافية للتسبب بضرر كبير  لها.

وفي وقت سابق قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: "إن حزب الله استعاد تنظيمه القتالي بعد موجة الاغتيالات".

حزب الله يعيد تنظيم صفوفه مجددا

 وأضاف المسؤول الإيراني: "حزب الله بدأ الآن عملياته العسكرية الحربية، وأيام صعبة تنتظر الصهاينة".

حزب الله يبدأ شن عمليات عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال 

 ويوم  الأحد الماضي  نفذ حزب الله عملية عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام سرب من الطائرات المسيرة.

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حزب الله إسرائيل جيش الاحتلال الطائرات المسيرة

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