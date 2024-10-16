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رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

الهرم، فيتو
الهرم، فيتو

اكتشف رجل كان يحلق بطائرة شراعية فوق الهرم الأكبر في الجيزة شيئا غير متوقع أعلى المَعلم التاريخي الشهير.

وأظهر مقطع صوره الرجل وانتشر بشكل كبير في الساعات الأخيرة، كلبا فوق قمة الهرم الذي يبلغ ارتفاعه نحو 150 مترا.

وأثار الفيديو تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا الواقعة، حيث استبعد البعض أن يكون الكلب قد قطع كل تلك المسافة بحثا عن الطعام.

ورأى البعض أنه ربما قرر الابتعاد عن الضوضاء والإزعاج ليستمتع بالهرم من أعلى، فيما رجح البعض أن يكون منجذبا لطاقة غامضة في الهرم.

ولم يتضح بعد إذا كان الكلب تمكن من النزول من أعلى الهرم أم لا. 

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طائرة شراعية الهرم الأكبر كلب

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