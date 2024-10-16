الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تداول 56 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 56000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 820 شاحنة و150 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 11500 طن بضائع، 409 شاحنات و128 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 44500  طن بضائع، 411  شاحنة و22 سيارة. 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LILY J  على متنها 5580 رأس عجول حية  بوزن 1950 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق  واستقبال العبارة أمل  بينما تغادر السفينة دليلة.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين  دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة NJ MOON  علي متنها 35000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة ALEXANDRA KOSAN على متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.
 

 

 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تغطية ورصد ا مستمر ا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب تداول الحاويات هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات

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