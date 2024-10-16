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أخبار مصر

الشبورة ترفع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

قطار
قطار

ارتفعت تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى اليوم بسبب حالة الطقس وانتشار الشبورة صباحا.

وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة، ومراجعة القطارات قبل تحركها والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب.


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل  التي تشمل تشغيل الـ أى تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا للشبورة المائية فى الصباح الباكر.

 

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال عدم وجود شبورة.

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