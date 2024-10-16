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أخبار مصر

التموين تتعاقد على 50 ألف طن زيت خام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

الاحتياطي الاستراتيجي
الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد  لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيت. 

وأكدت وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني يصل إلى 7 شهور ونصف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة. 

وزير التموين يصدر قرارًا بشأن الـ 7 سلع استراتيجية 

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا رقم 171 لسنة 2024، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024، والتي تعد منتجات استراتيجية وهي 7 سلع، الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض. 

وتضمن قرار وزير التموين المادة الأولى، التعريف المبين لنحو 7 سلع كالتالي:

زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الاوزان.

الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب - ما عدا اللبن البودرة - المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق – ما عدا دقيق السيمولينا – المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات أو السلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على 15 كيلو جراما أو لتر.

وتضمنت المادة الثانية من قرار حظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعنية والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.

 

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الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين المخزون الاستراتيجي من الزيت قرار وزير التموين

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