مواقيت الصلاة تثير إعجاب زوجة نيمار، وهذا ما قالته عن الصلوات الخمس

أبدت برونا بيانكاردي، زوجة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، إعجابها لمواقيت الصلاة رغم عدم اعتناقها الدين الإسلامي.

وحرصت زوجة نيمار على التعليق على مواقيت الصلاة، في ظل وجودها داخل العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الحالية.

ونشرت برونا بيانكاردي مقطع فيديو في "ستوري" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء رفع أذان العشاء على ما يبدو.

وكتبت برونا على الفيديو باللغة البرتغالية: "مواقيت الصلاة في الرياض بالسعودية تضبط إيقاع الحياة في المدينة".

وأضافت: "يصلي المسلمون 5 مرات في اليوم، وفقا لأركان الإسلام الخمسة، وهي الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".

يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه نيمار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة العام الماضي.

وأصبح صاحب الـ32 عاما قريبا من العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية للهلال.

ووفقا لشبكة "ESPN" فإن نيمار قد يعود للملاعب من جديد خلال مباراة الهلال أمام مضيفه العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا يوم الإثنين المقبل.