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خارج الحدود

المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يشيد بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي في مجال المرأة والسلم والأمن

السفير أحمد نهاد
السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، فيتو

استقبل السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام  معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشاد المسؤول الأممي بالتعاون القائم مع مركز القاهرة الدولي من أجل دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في المنطقة العربية، وأبرز في هذا الصدد أهمية دور المركز  في بناء قدرات المرأة العربية في مجالات عمله وخاصة مجالي حفظ وبناء السلام. كما أعرب عن تطلعه إلي تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

من جانبه، عبر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع المكتب الإقليمي لهيئة  الأمم المتحدة للمرأة خاصة في مجال التدريب، كما أثني على شراكة الهيئة مع النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تجسدت في عقد جلسة رفيعة المستوى حول "تجارب المرأة في سياقات النزاعات” بدعم من الوكالة الاسبانية للتنمية.

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السلم و الأمن أجندة المرأة المنطقة العربية

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