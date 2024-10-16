توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية بالجامعات الحكومية

قام مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بتوقيع عقد مع علاء الدين سرحان، رئيس مجلس أمناء شركة ماس للتجارة والهندسة لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية مع ملحقاتها لشبكات التوزيع في 18 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية.

توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار العدادات الذكية بالجامعات المصرية

ويأتي ذلك فى إطار مشروع "كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية" الذي يتم تنفيذه لصالح الجامعات المصرية ويتم تمويله من قبل بنك التنمية وإعادة الإعمار الألمانى (KFW) بقرض بلغت قيمته 21 مليون يورو ومنحة قيمتها 2 مليون يورو. فى إطار إتفاقيات ثلاث تم توقيعها فى نطاق اتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية.والذى يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والتقليل من استهلاك الطاقة من الشبكات الرئيسية فى المبانى الجامعية بالجامعات المصرية، وتفعيلًا لأنشطة مشروع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية الممول من بنك التنمية والإعمار الألماني.

جاء ذلك بحضور طارق عبد السلام مدير وحدة كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية، وممثلي بنك التنمية وإعادة الإعمار الألماني (KFW) والشركة الاستشارية جوبا (Gopa) وعدد من مديري الطاقة بالجامعات المصرية وأعضاء فريق العمل بالمشروع.