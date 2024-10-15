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رياضة

إسبانيا تضرب صربيا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، انتهت مباراة منتخب إسبانيا ضد صربيا بفوز الماتادور الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب لا كارتوخا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

سجل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا اللاعب إيميرك لابورت في الدقيقة 5، وعزز ألفارو موراتا بالهدف الثاني للماتادور في الدقيقة 65'، أما الهدف الثالث فسجله أليكس باينا في الدقيقة 77 من اللقاء.

تشكيل إسبانيا أمام صربيا

وأعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لـمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره الصربي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب لا كارتوخا، في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب اسبانيا ضد صربيا، كالتالي:
ديفيد رايا، بيدرو بورو، داني فيفيان، لابورت، كوكوريلا، ميرينو، مارتن زوبيميندي، فابيان، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا، ألفارو موراتا.

منتخب صربيا، فيتو

إسبانيا ضد صربيا

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الدنمارك في الجولة الماضية، وخطف صدارة المجموعة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لتأمين القمة، ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب الصربي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتى منتخب الدنمارك فى المركز الثاني بـ6 نقاط وأخيرا سويسرا بدون رصيد.

 

غياب لامين يامال

ويخوض منتخب إسبانيا المباراة بدون نجمه الشاب لامين يامال للإصابة، حيث قال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، "خضع لامين يامال صباح اليوم في مدريد لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم الآلام التي شعر بها بعد المباراة ضد الدنمارك".

وأضاف البيان، "لم تكشف الفحوصات أي إصابة هيكلية، وأكدت الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الأمر يتعلق بإجهاد عضلي فقط".

 

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو صربيا، تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، للحفاظ على حظوظهم في التأهل.

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دوري الأمم الأوروبية منتخب اسبانيا صربيا ملعب لا كارتوخا إيميرك لابورت الفارو موراتا

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