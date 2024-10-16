خريطة طرح أراضي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل وخريطة طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط والتى تضم 3678 قطعة أرض والمقرر اتاحتها على موقع "مسكن" اعتبارًا من 7/11/2024: 5/1/2025.

وخريطة أراضي الإسكان المتوسط كالتالي:

_ 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

_ 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

_1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

_ 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

_150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

_122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

_204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

_ 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

_1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

واكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على التوسع فى طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الإشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.