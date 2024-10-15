إحالة أوراق ربة منزل ونجار إلى المفتي لاتهامهما بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بإحالة أوراق ربة منزل ونجار إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم باستدراج شخص وقتله بـ"شومة" بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

إحالة ربة منزل إلى الجنايات بتهمة القتل

أحالت النيابة العامة المتهمين: "نعمة م ع ا" ٣٠ سنة ربة منزل - العنوان عزبة الشيخ فارس - الفتح - مركز الخانكة، و"عصام ش ح ع" ٣٠ سنه المهنه نجار - العنوان عزبة الشيخ فارس - القلج - مركز الخانكة، في القضية رقم ٩٩٤٨ / ٢٠٢٤ لجنح لمركز الخانكة، المقيدة برقم ٥٨٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنهما في فجر يوم ٤ / ٨ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه محمود م ع - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بباعث الإنتقام - الخلافات سابقة مع المتهمين فخططا لجريمتهما في هدوء ورويه وصمما علي ارتكابها وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما أعدا لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة"، وتربصا له حيث تحين المتهم الثاني قدومه عقب إستدراج المتهمة الأولي للمسكن خاصتها الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما غير الشرعية بزعم معاشرتها وحل الخلف مع المتهم الثاني، وما ان وصل للمسكن حتي سايرته المتهمة الأولي وفاجئه المتهم الثاني من الخلف حتي كال له ضربتين بالأداة الفة البيان استقرت احدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجني عليه فسقط ارضا، وبمحاولته القرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الاولي بالجلوس على صدره واعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضًا، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خائفين إياه وكما فاهه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته، ثم أخفى جثة المتوفي إلى رحمة مولاه دون اخبار، جهات الأقتضاء وقبل الكشف عليها بإقدامهما على القائها باليم مواريا بذلك سواتهما من جريمتهما وذلك على - النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي انهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفا المجنى عليه سالف الذكر - وكان ذلك بطرينﭢه‍٧ق التحيل بأن قاما باستدراجه لمسكن الأولى مباعدين بينه وبين - ذوبه لأتمام جريمتهما محل الوصف بعالية.

وأشار أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة".