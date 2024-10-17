الخميس 17 أكتوبر 2024
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قبل التقديم، خريطة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح الأراضى ضمن برنامج مسكن بعدد من المدن الجديدة.

وحددت الوزارة خريطة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كالتالي:

-87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.

-7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق.

 -قطعتي أرض بمدينة العبور.

وقررت الوزارة اتاحة الاراضى على www.reserve.newcities.gov.eg  اعتبارًا من 7/ 11 /2024 : 5 /1/ 2025.

 وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على التوسع فى طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الإشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

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