دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تتقدم بهدف أمام صربيا بالشوط الأول

دوري الأمم الأوروبية، انتهى الشوط الأول من مباراة اسبانيا ضد صربيا بتقدم الماتادور الإسباني بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب لا كارتوخا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

سجل هدف التقدم لمنتخب إسبانيا اللاعب إيميرك لابورت في الدقيقة 5

تشكيل إسبانيا أمام صربيا

وأعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لـمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره الصربي في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب لا كارتوخا، في دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب اسبانيا ضد صربيا، كالتالى:

ديفيد رايا، بيدرو بورو، داني فيفيان، لابورت، كوكوريلا، ميرينو، مارتن زوبيميندي، فابيان، ميكيل اويارزابال، أليكس باينا، ألفارو موراتا.

منتخب صربيا، فيتو

إسبانيا ضد صربيا

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الدنمارك في الجولة الماضية، وخطف صدارة المجموعة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته لتأمين القمة، ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب الصربي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتى منتخب الدنمارك فى المركز الثاني بـ6 نقاط وأخيرا سويسرا بدون رصيد.

غياب لامين يامال

ويخوض منتخب إسبانيا المباراة بدون نجمه الشاب لامين يامال للإصابة، حيث قال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، "خضع لامين يامال صباح اليوم في مدريد لفحص بالرنين المغناطيسي لتقييم الآلام التي شعر بها بعد المباراة ضد الدنمارك".

وأضاف البيان، "لم تكشف الفحوصات أي إصابة هيكلية، وأكدت الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الأمر يتعلق بإجهاد عضلي فقط".

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو صربيا، تحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، للحفاظ على حظوظهم في التأهل.