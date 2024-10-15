غدا، معارضة إسلام البحيري في قضية شيكات بدون رصيد

تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنح مدينة نصر معارضة إسلام البحيرى فى قضية شيكات بدون رصيد.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.

وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام البحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.

يذكر أن آخر البلاغات ضد البحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيرى» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.

وبالعرض على اللواء سامح الحميلى، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.