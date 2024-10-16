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حوادث

إحالة سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون للمحاكمة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شابين أثناء استقلالهما دراجة نارية بالقرب من كوبري روكسي أمام حديقة ابن سندر بدائرة قسم شرطة الزيتون، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر للمحاكمة الجنائية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة عقب ورود بلاغ من النجدة بالحادث وتبين مصرع شاب وإصابة آخر أثناء استقلالهما دراجة نارية بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي.

 

وتم نقلهما إلى المستشفى العام بينما والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وضبط السائق  وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.


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نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون النجدة

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