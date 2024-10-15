الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمود عبد المغني: العمل مع محمد إمام ممتع ومسلسل كوبرا فاق توقعاتي

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

قال الفنان محمود عبد المغني إن العمل مع الفنان محمد إمام ممتع للغاية، حيث إن تجربة مسلسل "كوبرا"، الذي شارك في بطولتها كانت مثمرة بشكل كبيرة، ونجاح ذلك العمل فاق توقعاته.

 

الفنان محمود عبد المغني

 

وأضاف عبد المغني في تصريح خاص لفيتو، أنه اكتشفت شخصية محمد إمام من كواليس هذا العمل، حيث أنه شخص مجتهد إلى أقصى درجة، ويدقق في كل كبيرة وصغيرة، كما أنه يهتم بكل فريق عمل المسلسل حتى يخرج العمل في أفضل صورة، لذلك فإن نجاح أعمال الدرامية والسينمائية ليست مجرد صدفة بل أنها نتاج مجهود كبير.

 

يذكر أن مسلسل كوبرا من بطولة محمد إمام ومحمود عبد المغني والمغني كزبرة وإخراج شيرين عادل.

 

مسلسل الكينج

 

من جانب آخر يستعد الفنان محمد إمام للقيام ببطولة مسلسل "كينج"، للعرض في شهر رمضان المقبل ويشارك في بطولته مي عز الدين ومحمود عبد المغني ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

افلام محمد امام محمود عبد المغني مسلسل الكينج

مواد متعلقة

بطولة آية سماحة، موعد انطلاق عرض مسلسل باسورد

كل ما تريد معرفته عن مسلسل الكينج لـ محمد عادل إمام

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية