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أخبار مصر

الحكومة تكشف عن خطتها لـ توفير موارد النقد الأجنبي (فيديو)

النقد الأجنبي، فيتو
النقد الأجنبي، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: نعمل على دعم الصادرات للخارج كأحد الأهداف الرئيسية للدولة.

الحكومة تكشف خطة توفير موارد النقد الأجنبي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": هناك العديد من الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل دعم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية للخارج باعتبار أن هذا الأمر يمثل أولوية للدولة لتوفير الموارد الكافية من النقد الأجنبي وزيادة التشغيل.
 

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مبادرات دعم الصناعة 

ولفت إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي أطلقتها الدولة تعمل على دعم الصناعة المصرية كأحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد.
 

تسهيلات ضريبية للمستثمرين

وأشار إلى أن الدولة ذللت الكثير من الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين خاصة فيما يتعلق بإنشاء الشركات، وتم إطلاق حزمة من الإجراءات والتسهيلات الضريبية الجديدة وعدد من المبادرات من خلال وزارة الاستثمار.


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