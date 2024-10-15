الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يطالب بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البريطانى، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم "هاميش فالكونر"، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات في قطاع غزة ولبنان.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى استعرض موقف مصر من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية استنادًا لحل الدولتين يعد ضرورة  لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مطالبًا المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.


كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لوقف التصعيد، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار فى لبنان، مشددًا على ضرورة انسحاب الجيش الاسرائيلى من كافة الأراضي اللبنانية واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، والتزام اسرائيل بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل، وندد باستهداف إسرائيل لليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

كما شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.


من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية التطلع  لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها فى مصر فى ظل الفرص الواعدة المُتاحة فى المجالات المختلفة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر. 

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيرى الخارجية، لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

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وزير الخارجية ​غزة بريطانيا فلسطين ا المملكة المتحدة

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