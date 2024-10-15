أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه (فيديو وصور)

بالطبل والمزمار البلدي، احتفل أهالي ههيا محافظة الشرقية، وذلك عقب حصول لاعبتي منتخب مصر للكاراتيه “مريم طنطاوى"ورؤى الطاهر" على الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة العالم للكاراتيه التي استضافتها إيطاليا.

واعتلت البطلتان الحصان وتحولت شوارع المدينة إلى ساحة أفراح بتجمع الأهالي وسط الزغاريد والشماريخ فضلًا عن وصلات رقص من جانب عشرات الشباب والسيدات.

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتية، فيتو

محافظ الشرقية يهنئ لاعبتي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء مركز ههيا لفوزهما بالميداليتين الذهبية والفضية

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لاعبتي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء مركز ههيا لفوزهما بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة العالم للكاراتيه والمقامة بدولة إيطاليا، متمنيًا لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

بالطبل والمزمار،أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذًا لمبادرة “بداية لبناء الإنسان” بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

رؤى الطاهر لاعبة نادى ههيا ومنتخب مصر للكاراتيه تحصد الميدالية الفضية بوزن 61 كومتيه فردى ناشئات خلال فعاليات البطولة

ومن جانبهن أشار الدكتورمحمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى مشاركة العديد من المنتخبات العالمية في بطولة الكاراتية، حيث حصدت اللاعبة مريم طنطاوى لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى الميدالية الذهبية فيي وزن 66 كومتيه فردى شابات فى بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 سنة، بينما حصدت اللاعبة رؤى الطاهر لاعبة نادى ههيا ومنتخب مصر للكاراتيه الميدالية الفضية في وزن 61 كومتيه فردى ناشئات خلال فعاليات البطولة.

بالطبل والمزمار، أهالي الشرقية يزفون مريم ورؤى بعد إنجازهن ببطولة العالم للكاراتيه، فيتو

بطلتا منتخب مصر،فيتو

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدمًا الشكر للاعبي منتخب مصر للكاراتيه والجهاز الفني والإداري المصاحب لهم على مجهوداتهم في تحقيق هذا الانتصار وإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.