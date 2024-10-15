تصفيات أمم إفريقيا، جنوب إفريقيا تتعادل مع الكونغو

سقط منتخب جنوب أفريقيا في فخ التعادل أمام الكونغو برازافيل بهدف لمثله في الجولة 4 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وافتتح إلياس موكوانا التسجيل لمنتخب جنوب أفريقيا بالدقيقة 33 من عمر وزمن المباراة، وعادل مونس باسومينا النتيجة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 45+3.

وارتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى 8 نقاط بالمركز الثاني، ووصل رصيد منتخب الكونغو إلى 4 نقاط بالمركز الثالث.

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