رئيس جامعة سوهاج: 60 مليون جنيه لـ فرش وتجهيز مستشفى الشفاء للأطفال

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه لأول مرة فى تاريخ الجامعة يصدر قرار تنفيذي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان للعام الجامعي 2024/2025.

النعماني: لأول مرة اعتماد لائحة كلية الدراسات الأفرو آسيوية ومنح درجة الدكتوراه لخمس طلاب وافدين

كما أنه لأول مرة فى تاريخ جامعة سوهاج يتم اعتماد الشكل النهائي للائحة كلية الدراسات الافرو آسيوية وتقديم حزمة برامج متميزة لجذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية حيث يتم منح شهادات الدبلوم – الماجستير – الدكتوراه وذلك في اللغات الشرقية واليونانية والتركية والأوروبية.

كما تم منح درجة الدكتوراة في العلوم والرياضيات لعدد 5 طلاب من المملكة العربية السعودية

بالإضافة إلى قبول عدد 40 طالبا وافدا لدراسة الدكتوراه والماجستير منهم 35 طالب من المملكة السعودية للدراسة بالجامعة والتى تم قبولهم عن طريق المنصة الإلكترونية خلال شهر أكتوبر

كما تم قبول 133 طالب بالبرنامج الخاص بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كما تم إضافة عدد من المباني للمدن الجامعية بسعة سريرية 300 سرير بمدينة سوهاج الجديدة.

رئيس جامعة سوهاج هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد بتكلفة مليار ونصف جنيه إنشاء مستشفى الشفاء للأطفال

ولأول مرة فى تاريخ جامعة سوهاج تم اعتماد 60 مليون جنيه كمرحلة أولى لفرش وتجهيز مستشفى الشفاء للأطفال بمدينة سوهاج الجديدة والمقامة بجوار مستشفى الطوارئ والتى سعتها 263 سرير بتكلفة إجمالية مليار ونصف جنيه والمنتظر تشغيلها خلال النصف الأول من العام القادم.

النعمانى: لأول مرة فرش وتجهيز مستشفى الجراحات التخصصية وافتتاح طب جراحة الفم والأسنان

ثامنًا... الاستعداد لتجهيز وفرش مستشفى الجراحات التخصصية بسعة سريرية 200 سرير تضم العنايات المركزة – جراحة القلب والصدر – جراحة المخ والأعصاب – جراحة العظام ومقرها داخل المستشفى الجامعي القديم.

تاسعًا... تكملة وتجهيز فرش مستشفى الأسنان الجامعي بسعة ٢٥٦ وحدة أسنان.

واختتم الدكتور "حسان النعماني" رئيس جامعة سوهاج تصريحاته لموقع فيتو قائلًا لأول مرة في تاريخ جامعة سوهاج يصبح لدينا ستة مستشفيات جامعية بما فيهم مستشفى الأورام داخل المبنى القديم مما يسهل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السوهاجي يستحقها.