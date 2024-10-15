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رياضة

كوت ديفوار تتأهل لنهائيات أمم إفريقيا رغم الخسارة أمام سيراليون

كوت ديفوار
كوت ديفوار

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات أمم إفريقيا رغم الخسارة أمام منتخب سيراليون بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات.

وضمن منتخب كوت ديفوار التأهل إلى كأس الأمم قبل المباراة أمام سيراليون، وذلك بعد فوز زامبيا على حساب مضيفتها تشاد بهدف نظيف.

وبعد فوز زامبيا على تشاد ارتفع رصيد زامبيا عند 7 نقاط، فيما توقف رصيد تشاد عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، ليتأهل منتخب كوت ديفوار حامل اللقب رسميا حيث يحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

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