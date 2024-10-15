الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 3 طلاب في واقعة جامعة بدر بالقاهرة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع متضمنًا قيام عدد من الطلبة برش رزاز من رادع شخصي داخل جامعة بدر بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية متضمنًا قيام بعض الطلاب برش رزاز من رادع شخصى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطلبة بحالات اختناق، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 13 الجاري بشكوى داخل إحدى الجامعات بالقاهرة متضمنةً قيام (3 طلاب) بارتكاب الواقعة.
تم ضبط مرتكبى الواقعة والعبوة المستخدمة في رش الرزاز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.
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