الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بالأسماء، وفدا مصر والسعودية المشاركان في مباحثات السيسي وبن سلمان

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات المصرية السعودية.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر. 

وقد اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشددًا في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيرًا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار
حضر من الجانب المصري:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
رئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي
وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت
وزير المالية أحمد كاجوك
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب
وزير البترول المهندس كريم بدوي
مدير مكتب رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان
السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية أحمد فاروق
 المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي


حضر من الجانب السعودي:
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد
وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
وزير المالية  محمد بن عبد الله الجدعان
وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري
سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأمير محمد بن سلمان

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