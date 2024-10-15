الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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حوادث

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو إقدام شاب على إنهاء حياته من أعلى كوبري

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بإنهاء حياته بإلقاء نفسه في المياه من أعلى أحد الكباري بمحافظة الشرقية مجتزأ عن مضمونه.

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وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، حال قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مركبة توك توك "بدون لوحات أو تراخيص تُثبت ملكيته لها" بمنطقة غير مصرح بمرور مركبات التوك توك بها بأحد الطرق العامة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق قامت حملة مرورية باستيقافه والتحفظ على مركبة التوك توك لمخالفاته.

وأضاف المصدر؛ في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المصري، وتمت كافة الإجراءات فى الإطار القانونى دون أية تجاوزات، وفى وقت لاحق قام المذكور بإلقاء نفسه من أحد الكبارى بذات الدائرة.. على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم إنقاذه ونقله لإحدى المستشفيات وإسعافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويأتى ذلك فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وإختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.. وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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جماعة الإخوان الارهابية محافظة الشرقية وزارة الداخلية

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