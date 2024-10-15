نائب محافظ دمياط تترأس لجنة اختبار المتقدمين لعدد من الوظائف بالديوان العام
ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اللجنة المُنعقدة لمقابلة واختبار المتقدمين لشغل وظائف مهندسين ومحاسبين وشئون قانونية بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية لسد العجز، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.
نائب محافظ دمياط ترأس اللجنة المُنعقدة لمقابلة واختبار المتقدمين لعدد من الوظائف الاستعانة بهم في سد العجز بالديوان العام والوحدات المحلية
وتواصلت نائب محافظ دمياط، مع المتقدمين، واطلعت على الخبرات العملية السابقة لديهم والسمات الشخصية والمهارات التقنية التي تؤهلهم لشغل الوظائف المطلوبة واستمعت لرؤيتهم لتطوير العمل ومدى إحاطتهم بالإبعاد المختلفة، وأكدت المهندسة شيماء الصديق حرص اللجنة في تحري الدقة في الاختيار وفق الاحتياجات المقررة والخبرات والمهارات التقنية لدى المتقدمين لاختيار الأنسب لشغل الوظائف.
والجدير بالذكر أنه تم عقد مجموعة من المقابلات في اللجنة السابقة، كما تم الإعلان عن تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم لها في منتصف شهر أغسطس الماضي واستمر استقبال الطلبات المقدمة في الفترة من ٢٠٢٤/٨/١٨ وحتى ٢٠٢٤/٨/٢٢.
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