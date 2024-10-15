مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بمشروعات الإسكان الاجتماعي
تعقد وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مزادا علنيا لبيع عدد من المحال التجارية بمساحات مختلفة ومخبز للبيع.
وتعقد مزاد علني لبيع 10 محلات بمساحة تتراوح من (أمتار مربعة إلى 44.5 متر مربع) بمشروع الإسكان الاجتماعي- مشروع إنشاء (78) عمارة سكنية بمدينة الشمس بالمدامود، وبيع عدد (8) محلات بمساحة (22 مترا مربعا) تقريبًا لكل محل على حدة و(1) مخبز بمساحة (262.62 متر مربع) تقريبًا بمشروع الإسكان الاجتماعي، المنحة الإماراتية بأبو قليعي – مركز أرمنت.
وتعقد جلسة المزاد العلني بتاريخ 23 أكتوبر 2024 في الساعة 12 ظهرًا بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر- محافظة الأقصر، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأقصر أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.
وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية