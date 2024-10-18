قبل موسم الشتاء.. ارتفاع أسعار الملابس الحريمي بنسبة 30%.. البيجامات تبدأ من 120 جنيها والترنج بـ 500 في أسواق العتبة (فيديو وصور)

تُعد منطقة العتبة في القاهرة واحدة من أبرز الوجهات التجارية التي يقصدها الكثيرون لشراء الملابس بأسعار مناسبة وجودة عالية. ومن بين المعالم البارزة في هذه المنطقة هو مول القدس، الذي يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس الحريمي، بما في ذلك البيجامات الشتوية.

مول القدس

يقع مول القدس في شارع الجيش بمنطقة العتبة، ويشتهر بتقديمه مجموعة واسعة من الملابس الحريمي بأسعار تنافسية. يضم المول العديد من المحلات التي تقدم أحدث صيحات الموضة بجودة عالية، مما يجعله وجهة مفضلة للكثير من النساء، خاصة العرائس اللواتي يبحثن عن أفضل العروض والخيارات.

أسعار البيجامات الحريمي الشتوي لموسم 2024

شهدت أسعار البيجامات الحريمى الشتوية في مول القدس ارتفاعًا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت الأسعار بحوالي 100 جنيه لكل قطعة. وفيما يلي بعض الأسعار الحالية للبيجامات:

بيجامة خمس قطع : تبدأ من 120 جنيها وتصل إلى 810 جنيهات.

: تبدأ من 120 جنيها وتصل إلى 810 جنيهات. بيجامة روب وبجامة شورت : 550 جنيها.

: 550 جنيها. بيجامة روب + بلوزة وبنطلون (3 قطع) : 700 جنيه.

: 700 جنيه. بيجامة للتدفئة تحت الملابس : 120 جنيها.

: 120 جنيها. بيجامة بزراير : 560 جنيها.

: 560 جنيها. ترينج قطن : يتراوح سعره بين 300 و330 جنيها.

: يتراوح سعره بين 300 و330 جنيها. بيجامة قطيفة بزراير: 380 جنيه للبجامة السادة و360 جنيها للبيجامة المشجرة.

نصائح للشراء

ينصح الخبراء والباعة في مول القدس العرائس بشراء البيجامات في بداية الموسم، حيث تكون الجودة والخامات أفضل بسبب التنافس بين المصانع على تقديم أفضل المنتجات. كما أن الأسعار تكون أكثر استقرارًا في بداية الموسم مقارنة بنهايته.

تظل منطقة العتبة ومول القدس وجهة رئيسية للباحثين عن الملابس الحريمي الشتوية بأسعار مناسبة وجودة عالية. ومع ارتفاع الأسعار هذا العام، يبقى التوقيت المناسب للشراء هو العامل الأهم للحصول على أفضل العروض.