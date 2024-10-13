الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفاجأة في التقرير المبدئي حول حادث تصادم قطاري المنيا

قطار
قطار
ads

كشف التقرير المبدئي لحادث تصادم الصعيد أن الحادث ناتج عن تجاوز السرعة من جانب قائد الجرار الخلفى الذي اصطدم بقطار النوم، مما أدى إلى انفصال عربات الباور وسقوطها بالترعة.

وجاء بالتقرير المبدئى أنه أثناء تهدئة السرعات بسبب الشبورة المائية صباحا وسير قطار النوم فى موقع الحادث المذكور كان قائد الجرار الخلفي يسير بسرعة  فى الوقت العادى بدون أى تهدئة، الأمر الذى أدى للتصادم من الخلف بين الجرار وقطار النوم.

وقد كلف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشبورة المائية حادث تصادم موقع الحادث حادث قطار الصعيد

الأكثر قراءة

لحظة انتشال ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا بعد سقوطهم فى ترعة الإبراهيمية

الحصيلة الأولية 23 مصابا، انتشال مصابين من ترعة الإبراهيمية فى حادث قطاري المنيا

إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد

تحرك مهندسي وأوناش السكك الحديدية لموقع حادث تصادم قطاري المنيا

التحقيقات الأولية عن حادث المنيا، جرار اصطدم بقطار النوم من الخلف وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية

تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية (فيديو)

وزير النقل يصدر تعليماته بخصوص حادث قطاري المنيا

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم قطارين بالمنيا

منوعات

المزيد

لالتقاط الجسيمات الشبح، الصين تشيد أكبر جهاز كروي تحت الأرض

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية