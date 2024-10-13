مفاجأة في التقرير المبدئي حول حادث تصادم قطاري المنيا

كشف التقرير المبدئي لحادث تصادم الصعيد أن الحادث ناتج عن تجاوز السرعة من جانب قائد الجرار الخلفى الذي اصطدم بقطار النوم، مما أدى إلى انفصال عربات الباور وسقوطها بالترعة.

وجاء بالتقرير المبدئى أنه أثناء تهدئة السرعات بسبب الشبورة المائية صباحا وسير قطار النوم فى موقع الحادث المذكور كان قائد الجرار الخلفي يسير بسرعة فى الوقت العادى بدون أى تهدئة، الأمر الذى أدى للتصادم من الخلف بين الجرار وقطار النوم.

وقد كلف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.