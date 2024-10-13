لحظة انتشال ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا بعد سقوطهم فى ترعة الإبراهيمية

رصدت مقاطع فيديو لحظة انتشال ضحايا حادث تصادم قطاري المنيا، وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة الإنقاذ من انتشال عدد من المصابين بعد سقوطهم فى ترعة الإبراهيمية إثر تصادم قطارين بالمنيا.

وكان فور وقوع الحادث سقط بعض المصابين فى الترعة نتيجة سقوط عربتين من القطار، فيما لم يتم الكشف عن أي حالات وفيات حتى الآن.

ووصل الحصر الأولى لعدد المصابين 23 شخصًا فيما تقوم 18 سيارة إسعاف بنقل المصابين الى المستشفيات، وأعلنت مستشفيات المنيا رفع حالة الطوارئ جراء وقوع الحادث لاستقبال المصابين.

ووصل مدير أمن المنيا وقيادات السكك الحديدية، منذ قليل إلى موقع حادث تصادم قطارين بالمنيا للوقوف على ملابسات الحادث.

وقررت هيئة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد الطالع والنازل والدفع بمعدات إلى موقع الحادث لرفع.

واصطدم قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

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