مفاجأة في حادث قطاري المنيا، اعرف التفاصيل

فجر مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك الحديد، مفاجأة فى حادث تصادم قطاري المنيا وسقوط عربتين، بترعة الإبراهيمية، مؤكد أن موقع تصادم قطارى الصعيد هو أحد المواقع التى شملها التطوير لمنظومة الإشارات والتى تم الإعلان ذلك رسميا منذ ساعات أنها ضمن مشروعات التطوير.

منظومة إشارات السكك الحديد

وأكد أن منظومة الإشارات المطورة المفترض لها أن تقلل الاعتماد على العنصر البشرى وتساهم في تقليل الحوادث.

وأعلنت السكك الحديد رسميا اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة

وقد كلف الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.