وزير الصحة: رفع درجة الطوارئ بمستشفيات المنيا لاستقبال مصابي حادث تصادم قطاري المنيا

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم قطاري الصعيد، الذي وقع اليوم الأحد، في محافظة المنيا.

ودفعت وزارة الصحة والسكان، بأكثر من 20 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث.

تكثيف تواجد كافة الأطقم الطبي في المستشفيات

وشدد وزير الصحة على ضرورة توافر مخزون من أكياس الدم والمستلزمات والأدوية، موجها بتكثيف تواجد كافة الأطقم الطبي في المستشفيات.

واصطدم منذ قليل، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وتجرى حاليًا عملية الإنقاذ السريع من قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، وانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية، وفي انتظار بيان تفاصيل الحادث من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.