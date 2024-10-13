التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري المنيا تمهيدا لتسليمهما إلى الجهات الأمنية
قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية والجهات الأمنية التحفظ على جهاز التحكم واي تي سي والصندوق الأسود لقطاري المنيا المتصادمين.
ومن المقرر تفريغ بيانات الحادث خلال الساعات القادمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء حادث تصادم قطارين على خط الصعيد بمحافظة المنيا وسقوط عربتين فى ترعة الإبراهيمية، الذي وقع منذ قليل.
شكلت الهيئة القومية للسكك الحديدية فريق طوارئ من مهندسي الهيئة وذلك لمعاينة موقع الحادث.
على صعيد آخر قامت القومية للسكك الحديدية بإرسال عدد من الأوناش والمعدات لموقع الحادث للمساعدة فى انتشال العربتين التى سقطت فى ترعة الإبراهيمية.
وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية تلقت صباح اليوم إخطارا يفيد بوقوع تصادم أدى لانفصال بعض عربات القطار و سقوطها فى ترعة الإبراهيمية.
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