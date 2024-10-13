الأحد 13 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير النقل يطلب تقريرا مفصلا عن حادث تصادم قطاري المنيا ويتوعد المتسبب

حادث قطاري المنيا،فيتو
حادث قطاري المنيا،فيتو
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تصادم قطاري المنيا، طالب الفريق كامل الوزير وزير النقل قيادات الهيئة القومية للسكك الحديد بالانتقال الفورى لموقع حادث قطار الصعيد والذى نتج عن تصادم قطارين تسبب فى انفصال بعض عربات أحد القطارين وسقوطهما بترعة الإبراهيمية.

وشدد الوزير على محاسبة المقصرين وتوقيع اقصى عقوبة عليهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى، وطلب بإعداد تقرير مفصل عن الحادث.

 

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